Secondo quanto riporta Repubblica, Gattuso sta lavorando per mettere in riga il Napoli: "Nel mirino ci sono soprattutto Insigne, Callejon e Fabian. Il capitano è stato fischiato dai tifosi e non riesce ad ingranare: è in un momento difficile. Stesso discorso per i due spagnoli: l’attaccante ha offerto una prestazione poco efficace, il centrocampista sta vivendo una vera e propria involuzione e ha deluso anche contro il Parma. Le esclusioni eccellenti sono all’orizzonte. Il messaggio è chiaro: si andrà avanti soltanto con chi offre prove all’altezza. Gattuso non può attendere nessuno e lo dimostrerà domenica con la trasferta di Reggio Emilia, crocevia fondamentale della sua gestione. «Abbiamo tanti giocatori offensivi e devo fare delle scelte » . Gli alibi sono finiti. Sono tutti in discussione e non si possono escludere decisioni drastiche alla riapertura del mercato".