Il prossimo 11 dicembrefesteggerà un anno dal suo arrivo a. Ne sono cambiate di cose in casa azzurra, a partire dal rendimento della squadra. Con l'arrivo del tecnico calabrese c'è stata una vera e propria evoluzione del Napoli che è riuscito a portare a casa unaha trovato una nuova identità di gioco assolutamente convincente e ora lotta nuovamente per le prime posizioni in campionato. C'è ancora da trovare la giusta continuità, quella tanto chiesta da Gattuso, soprattutto sotto il punto di vista mentale, ma quello che emerge sembra essere un gruppo che rema verso la stessa direzione.- Gattuso è riuscito a dare tanto a questo Napoli e così De Laurentiis ha scelto ancora lui per il futuro partenopeo. Il contratto del tecnico calabrese scadrà a giugno 2021, ma chiaramente non ci sarà bisogno di attendere tanto per la riconferma sulla panchina azzurra.- È solo questione di giorni, ma Gattuso e il Napoli si regaleranno per Natale un nuovo "matrimonio".in caso di addio da parte del tecnico, nessuna costrizione nel caso in cui le cose non dovessero andare bene.In più ci saranno deiin base ad alcuni obiettivi, come il piazzamento tra le prime quattro per centrare la Champions, il percorso in Europa League e anche la vittoria dello scudetto. Gattuso-Napoli, si continua.