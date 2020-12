L'allenatore delè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro laQueste le sue parole:- "Bisogna trovarsi nella situazione di ieri. Per combattere il razzismo bisogna dare segnali forti e ieri lo è stato. Chi ha deciso lo ha fatto in buona fede. Sicuramente non è stata una bella storia di calcio".- "Dal primo giorno sapevamo fosse difficile il girone. Anche il Rijeka ha creato difficoltà a tutti. AZ e Sociedad hanno rose importanti. Domani ci giocheremo il primo obiettivo della stagione, voglio vedere un grande Napoli".- "Abbiamo fatto buone cose. Sia io che il mio staff siamo soddisfatti del lavoro fin qui. Abbiamo a disposizione una squadra giovane, forte. Eravamo convinti dal primo giorno. Questa è la squadra perfetta per come vediamo noi il calcio".- "Ha recuperato, sta bene ed è a disposizione".- "Dobbiamo migliorare nello stare in campo, quando non abbiamo il pallone noi".- "Lorenzo non deve sorridere perché fa gol, ma perché deve essere un piacere venire a Castel Volturno, allenarsi. Con lui ho un rapporto schietto, sincero, sa che per valorizzare quanto fatto in campo bisogna migliorare quello che gli ho detto. Siamo contenti per come è cresciuto in campo, per come rappresenta la squadra in veste di capitano. Deve essere impeccabile proprio per questo".- "Emozione, responsabilità, c'è di tutto. Anche per l'importanza della partita di domani. Diego merita tanto per quello che ha fatto in questa società e città. Domani sarà un grande onore entrare in campo come primo allenatore. Ci sarà pressione ma per me e i miei giocatori sarà un onore entrare per la prima volta nello stadio Maradona".- "Può fare tutti i ruoli, ha grandissime qualità. Dopo il Covid è tornato il giocatore che conosciamo. Siamo contenti. Domani ci vorrà una grandissima partita in entrambe le fasi. È vero che a loro mancheranno due giocatori importanti, ma non è un caso se sono imbattuti da tempo".- "Fateve 'e ca** vuost (ride, ndr). A parte gli scherzi, stanno lavorando".