Contrattacco. Gattuso difende la propria panchina e rilancia sfidando De Laurentiis: "Cacciami se sei capace", il senso delle sue parole dopo la vittoria con lo Spezia in Coppa Italia. Invitando il presidente a uscire allo scoperto sui progetti, il motivo del contendere che non ha portato alla firma del prolungamento biennale del contratto, sventolato più volte da De Laurentiis fra ottobre e dicembre ma mai siglato. A dimostrazione che nessuna delle parti era convinta. Secondo la Gazzetta dello Sport, comunque finirà la stagione non ci sarà alcun nuovo rinnovo.