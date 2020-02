Siamo alla vigilia di Brescia-Napoli e Gattuso oggi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani. Ma la gara contro le Rondinelle non è stata l'unica analizzata, perché si è parlato tanto anche di Napoli-Barcellona di martedì prossimo.



Durante la conferenza Gattuso si è reso protagonista di una battuta molto simpatica, parlando in dialetto:



"Barcellona in difficoltà? Lo dico in calabrese: se il Barcellona è in difficoltà nuje simm mur e mur co 'spital". Che tradotto vuol dire: "Se il Barcellona è in difficoltà, noi siamo muro e muro con l'ospedale", cioè che il Napoli è nettamente più in difficoltà rispetto ai catalani visto l'andazzo della stagione.