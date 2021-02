Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Juventus: "Sappiamo che non stiamo attraversando un grande momento, ma dobbiamo reagire e tirare fuori tutto quel che abbiamo dentro. Bisogna solo alzare la testa e pedalare, di fronte avremo una grande squadra e proveremo a fare il nostro gioco. Giocheremo anche per Gattuso? Io non vedo nessuna incertezza, oltre a leggere qualcosa. Noi siamo con il mister, non è lui il colpevole di questo momento difficile: siamo tutti insieme, dobbiamo andare avanti fino alla fine così. Se l'arbitro fischia un rigore? L'importante è che lo fischi, poi lo vediamo...".