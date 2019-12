Lorenzo Insigne è il capitano di questo Napoli in prenda al caos e Gennaro Gattuso gli ha fatto capire che le chiavi di questa squadra e del futuro di essa, sono soltanto nelle sue mani. Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, il nuovo allenatore del Napoli ha spremuto fino in fondo il capitano azzurro. Lorenzo Insigne ha accolto le parole del mister ed ha dimostrato di voler prendere le sue responsabilità da capitano, portando in spalla tutta la squadra.