Questa sera il Napoli affronterà il Granada per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Gattuso e i suoi uomini avranno il compito non semplice di rimontare il 2-0 dell'andata in favore degli andalusi. Il tecnico calabrese dovrà fare i conti ancora una volta con le assenze. Saranno out Ospina, Manolas, Hysaj, Demme, Lozano, Petagna e Osimhen. Recuperato, invece, Mertens, che partirà dalla panchina e dovrebbe essere impiegato per gli ultimi 15-20 minuti.



Per attaccare il Granada Gattuso ha in mente di stravolgere totalmente la formazione dal punto di vista tattico. Pronto il 3-4-1-2, con Meret tra i pali e davanti a lui Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly. L'esterno destro di centrocampo sarà Di Lorenzo, mentre la novità è rappresentata dalla fascia opposta, dove dovrebbe agire Elmas. In mediana la coppia Fabián Ruiz e Bakayoko, mentre Zielinski agirà tra le line, abbassandosi in fase di non possesso per completare il centrocampo a 3. Essendo Osimhen, Petagna e Lozano indisponibili, con Mertens pronto per giocare solo uno spezzone di gara, Gattuso punterà su Insigne e Politano uniche punte. Il capitano del Napoli sotto la gestione Ancelotti ha giocato da seconda punta, così come lo ha fatto Politano ai tempi del Sassuolo. Dovranno essere bravi a non dare punti di riferimento e a fare la differenza con le loro qualità negli ultimi metri.



NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabián Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne.