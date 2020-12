Il Napoli non vive un momento idilliaco. La doppia sconfitta tra Inter e Lazio pesa e domani ci sarà un solo imperativo, vincere contro il Torino. Per ritrovare la strada giusta gli azzurri da ieri sono in ritiro e vi resteranno fino alla sfida di domani con i granata.



Ecco che Tuttosport svela un retroscena per quanto riguarda la decisione di questo ritiro: è stato lo stesso Gattuso ad imporre e annunciare alla squadra il ritiro dagli spogliatoi dell'Olimpico. Il tecnico calabrese era su tutte le furie dopo la pessima prestazione mostrata dai suoi giocatori. Non gli è andato giù l'atteggiamento arrendevole e ha così deciso per il ritiro.