Durante la conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Le sue parole:



"Mertens arriverà questa sera e speriamo di averlo a disposizione per settimana prossima. Koulibaly vorrei farlo giocare sempre, ma non posso rischiare tanto e mandarlo in campo ora. Deve essere tutto pulito a livello strumentale. Non sappiamo ancora quando rientrerà, bisogna aspettare che sparisca l'edema dal muscolo. Le 5-6 settimane previste per il rientro saranno rispettate. Ghoulam settimana prossima tornerà ad allenarsi quasi a pieno regime".