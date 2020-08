Dopo l'addio di Callejon il Napoli è pronto per intervenire sul mercato e regalare a Gattuso un esterno offensivo. Il primissimo nome in lista è quello di Jeremie Boga. L'esterno attualmente in forza al Sassuolo piace tanto al Napoli, anche se al momento i neroverdi fanno muro per la cessione.



Così Giuntoli sembra aver fissato una scadenza: vuole capire entro Ferragosto se il Sassuolo sarà disposto a cedere il giocatore oppure non è sul mercato. La richiesta per Boga non scenderebbe al di sotto dei 40 milioni di euro, ma al momento il Napoli è disposto ad offrirne 25 più il cartellino di uno tra Ounas e Younes. Gattuso spinge per averlo a disposizione il prossimo anno, ma qualora il Sassuolo dovesse continuare a fare muro allora se ne farà una ragione. L'alternativa resta Under della Roma.