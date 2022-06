Il futuro di Matteo Politano sembra essere sempre più lontano da Napoli. Non è un segreto la volontà da parte del calciatore di cambiare aria, dato che non sente più la fiducia in azzurro.



Su Politano c'è il Valencia. LasProvincias.es parla della trattativa in piedi con Gattuso che vorrebbe riabbracciare l'esterno romano. Il Napoli chiede 20 milioni per farlo partire. Dall'ultimo bilancio, però, il Valencia ha ipotizzato perdite di 36,59 milioni e l'ultimo debito accumulato è di 391,28 milioni. Una situazione che non consente investimenti se non minimi e a fronte di importanti cessioni.