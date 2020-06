Non è sicuramente un momento facile per Gennaro. Il mondo del calcio gli ha fatto sentire la propria vicinanza dopo la scomparsa della sorella Tiziana, e ora quel mondo del calcio è pronto a riabbracciarlo, con la sfida didi sabato sera, dove incontrerà l'Inter in un derby personale. Un Gennaro Gattuso che ha fatto innamorare tutti alo ha voluto e se lo coccola,è stato stregato e prepara il rinnovo triennale, i giocatori sono stati conquistati dal suo modo di essere e di fare. E proprio da loro è arrivato il gesto più bello e sincero, quello che si fa quando si vede un amico in difficoltà.Come rivelato da Tuttosport, Lorenzo, capitano dei partenopei, ha chiesto al tecnico, a nome di tutta la squadra, per andare fuori a cena insieme e vivere qualche momento di svago, per quanto possibile: "​Andiamo mister, vogliamo che lei si distragga un po’, in mezzo a tanti ragazzi che le vogliono bene". E questo dà il senso di quanto la squadra sia al fianco del proprio leader.E De Laurentiis vuole che l'ex Milan sia l'uomo del rilancio, della ripartenza, del nuovo ciclo: piccola rivoluzione iniziata già a gennaio, con qualche tassello inserito nel nuovo mosaico, che ricalca quello visto a San Siro, e una conferma importante, quella di, convinto a rinnovare anche grazie a Gattuso stesso. Che ha un rapporto speciale con i suoi giocatori. Rapporto che vuole portare avanti.