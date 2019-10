Il Mattino, nella sua edizione odierna, rivela alcuni particolari del verbale di Gennaro De Tommaso, noto anche come "Genny 'a carogna" in cui si menzionano presunti legami con il Napoli ed in particolare con Alessandro Formisano, Head of Operation del club. Queste le dichiarazioni: "Ho avuto contatti con il Formisano, anche per avere la preferenza di poter acquistare i biglietti per le trasferte di Champions League e di Europa League per i tifosi delle due curve. Parlo di circa 1200 biglietti, che ci venivano venduti prima che potessero acquistarli gli altri. Voglio precisare che abbiamo sempre pagato. Li ritiravamo presso i botteghini del San Paolo o presso le agenzie di scommesse sportive autorizzate".