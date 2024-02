Napoli-Genoa a rischio per Osimhen: il motivo e quando rientra in Italia

Il Napoli ha bisogno di aggrapparsi ai suoi uomini migliori in questo finale di stagione. E tra loro c'è anche Victor Osimhen, che fino ad ora ha saltato quasi la metà delle partite con la maglia azzurra, tra infortuni e impegni in nazionale. Osimhen è fuori dal 23 dicembre, quasi due mesi. È stato impegnato in Coppa d'Africa, che è appena terminata con la sua Nigeria che ha perso in finale contro la Costa d'Avorio. Ora è il momento di tornare a Napoli. O forse non ancora.



LA PREMIAZIONE - Nonostante il risultato c'è soddisfazione e l'accoglienza al rientro in Nigeria è stata di quelle belle e calorose da parte dei tifosi. Il Presidente Bola Tinubu oggi ha anche premiato i calciatori della nazionale nigeriana con tanto di medaglia e il MON Award (Member of the Order of Niger). Inoltre, ad ognuno è stato fatto un regalo come terreni e appartamenti.



SALTA IL GENOA? - Ancora con la sua Nigeria, dunque, Victor Osimhen, che prima di giovedì difficilmente inizierà il viaggio di ritorno verso l'Italia. Potrebbe arrivare nella giornata di venerdì ma con ogni probabilità non sarà a disposizione di Walter Mazzarri per la sfida di sabato alle ore 15 al Maradona contro il Genoa. Così il tecnico toscano presumibilmente dovrà puntare nuovamente sul Cholito Simeone oppure scegliere Raspadori al suo posto dal primo minuto. Il ritorno in campo di Osimhen, quindi, è previsto direttamente per la gara successiva, che andrà in scena mercoledì 21 febbraio in vista degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona.