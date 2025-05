Napoli-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Napoli-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Una giornata in meno da giocare, sempre tre punti di vantaggio sull'Inter: ilsi affaccia alla terzultima giornata di campionato da capolista e con una partita, quella da giocare al Maradona contro ilgià ampiamente salvo, che si presenta come non impossibile. Attenzione, però, perché i rossoblù di Vieira, pur battuti dal Milan nella giornata precedente, sono stati tutt'altro che passivi e c'è da scommettere che non renderanno la vita facile alla squadra di Conte.

: Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.: Leali; Sabelli, de Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy; Messias, Ahanor; Pinamonti.- Conte fa fronte alle assenze di Buongiorno e Juan Jesus in difesa con l'accentramento di Olivera e l'inserimento di Spinazzola. Senza Neres in attacco, spazio ancora a Raspadori con Lukaku per favorire gli inserimenti di McTominay. Più difficilmente sondabili le scelte di Vieira, che ha annunciato qualche rotazione anche con i giovani nelle partite finali del campionato ma che non vorrà regalare nulla al Napoli. Sono dunque attesi tutti i titolari o quasi, al netto delle indisponibilità.

- Napoli-Genoa sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZN. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).- Napoli-Genoa sarà visibile in streaming attraverso la app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati.- Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini