Il saluto del San Paolo a Lorenzo Insigne, ma non solo. Contro il Genoa, il Napoli si gioca il terzo posto per evitare la beffa di chiudere dietro la Juve nel finale di stagione, dopo aver lottato a lungo per lo scudetto. I rossoblù scendono invece in campo per conquistare tre punti fondamentali in chiave salvezza. Come sempre Calciomercato.com vi racconterà live la moviola degli episodi più discussi della gara. Calcio d'inizio alle 15, arbitra Fabbri.



NAPOLI-GENOA, domenica 15 maggio ore 15



Arbitro: Fabbri

Assistenti: Passeri-Costanzo

IV uomo: Giua

VAR: Abisso

AVAR: Maggioni



LA MOVIOLA LIVE



30' Proteste Napoli per un possibile calcio di rigore non concesso dopo un intervento di Sirigu su Mertens.