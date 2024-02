Napoli-Genoa la MOVIOLA LIVE: tocco di mano di Messias, niente rigore. Gialli per Kvara e Di Lorenzo

Napoli-Genoa scendono in campo per la prima sfida del sabato della 25esima giornata di Serie A: di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi.



Sacchi

Preti – Garzelli

IV: Rutella

VAR: Valeri

AVAR: Marini



54' - Pestone di Di Lorenzo: il capitano del Napoli viene ammonito e, essendo diffidato, salterà la prossima gara



45' - Tocco di mano di Messias su cross di punta di Politano: per Sacchi non ci sono gli estremi per il rigore



41' - Giallo per Kvaratskehlia. Il georgiano si lamenta in modo plateale con Sacchi che lo ammonisce per proteste