Napoli-Genoa, le pagelle di CM: Raspadori illude, Vasquez dolori e gioie. McTominay illumina, ma Billing rovina tutto

l’autogol è sfortunato, ma non è l’unico fattore che porta all’insufficienza. Sulla traversa di Pinamonti si fa trovare impreparato e prima del colpo di testa di Ahanor dell’1-1 c’era margine per l’uscita data la lentezza del cross. Su Vasquez infine è poco reattivo, ma la palla era comunque molto angolata. Non la miglior serata per lui.Insieme a Politano è colpevole sul goal dell’1-1. Ad inizio azione è infatti lui in marcatura su Ahanor, ma scala poi su Vasquez dimenticandosi dell’esterno perso di vista anche dal compagno. Nella ripresa cresce in fase propositiva.

Il duello a sportellate con Pinamonti parte dal primo e finisce all’ultimo minuto. L’incontro ai punti finisce pari e oltre a quello si sacrifica diverse volte coprendo i buchi lasciati dai compagni di reparto. Incolpevole su i due goal subiti.È vero, è fuori posizione e si sta adattando al meglio e come può, ma a sinistra fin dalle retrovie, il Napoli non riesce ad uscire e i pochi pericoli creati dal club genovese arrivano tutti da quella parte. Si fa ingannare da Billing e perde di vista Vasquez sul goal del 2-2.Bene in fase di spinta dove è probabilmente uno dei più pericolosi dei suoi, meno bene in fase di copertura dove le sgroppate di Messias spesso lo trovano fuori posizione costringendo Olivera e Rrhamani agli straordinari.

Parte forte in fase offensiva e produce tanto sfiorando anche il goal col suo marchio di fabbrica, il mancino a giro. Poi però non si capisce con Di Lorenzo e perde di vista Ahanor sul cross di Messias che porta poi al colpo di testa dell’esterno e all’autogoal di Meret.(Dall’88’: Non mette in mostra la solita predominanza atletica né la propensione offensiva che lo ha caratterizzato spesso in stagione con Conte. Soffre in fase difensiva anche sulle palle aeree, sembra il più stanco fra gli 11 azzurri.non era al meglio e si sapeva, ma la sua gara si ferma dopo soli 12 minuti per una ricaduta del problema alla caviglia subito contro il Napoli. Era meglio non rischiare.

(Dal 13’fatica a trovare la giusta posizione, viene costantemente richiamato da Conte che lo vuole più verticale e meno timido nella costruzione dal basso)Prima prova la rovesciata strepitosa in area piccola, poi decide di inventare l’assist perfetto per il goal di Lukaku e nel secondo tempo quello filtrante da cui parte il goal di Raspadori. È il centrocampista che più impatta sul gioco della propria squadra ed è il vero ago della bilancia del gioco di Antonio Conte a Napoli.: Un goal segnato da attaccante vero, letale, serpentesco. Scatta in verticale, resiste alla carica, trova il diagonale col piede debole che batte il portiere in uscita. Nella ripresa prova a replicare trovando i guantoni di Siegrist, ma poi cala vertiginosamente e gli ultimi 30 minuti non riesce a dare nulla ai suoi.

Parte presto nel duello a distanza con Siegrist che in diverse occasioni nel corso della gara gli nega il goal. Sembra spegnersi col passare dei minuti, poi il lampo che potrebbe decidere e indirizzare la gara. Questa volta è però Vasquez a rovinargli il ruolo di uomo copertina. Illusorio.: Entra per dare fisicità ed intensità alla squadra, ma riesce a calcolare male i tempi sul cross di Martin che vale il raddoppio di Vasquez in concorso di colpe con Olivera. Si divora anche il 3-2 a gara prrticamente finita): Questa volta la tattica del segno e provo a chiudermi per ripartire non funziona e se a Lecce la pericolosità offensiva dei salentini nel gioco aereo ha "graziato" gli Azzurri col Genoa la strategia non paga. La rosa è corta e lui non si fida di molti dei panchinari, ma il suo Napoli sembra stanco, anche mentalmente, in alcuni interpreti fondamentali e la scelta di non sostituire un Lukaku ormai in riserva non paga.

poteva fare di più sul goal di Lukaku che però lo prende in controtempo e anche su Rspadori che lo buca di potenza sì, ma sul suo palo.. Si riscatta su Raspadori e McTominay con due parate miracolose in angolo.Sacrificato in copertura, non spinge e non si sgancia mai, ma regge bene l’urto di Spinazzola e McTominay quando viene attaccato.(Dal 78’schierato più alto ha il pregio di fermare del tutto le sgroppate di Spinazzola concedendo il raddoppio su McTominay)preferito a De Winter per la sua capacità nel gioco aereo e per la sua fisicità non sfigura vincendo diversi duelli con Lukaku. Come Frendrup è lento nel reagire allo stop a seguire di Raspadori lasciando la porta aperta per il 2-1

(Dal 69’Dal suo ingresso in campo il Napoli fatica a creare occasioni e con il calo fisico di Lukaku lui ha buon gioco nella marcatura).Troppo leggero sul goal di Lukaku il quale prima gli prende il tempo in verticale e a cui poi basta una leggera sbracciata per mandarlo per terra. Si riscatta alla grande nel finale trovando in proiezione offensiva un bel goal di testa che vale il 2-2.Politano è un cliente scomodissimo, ma nonostante la giovanissima età lui regge bene e spesso riesce a ripartire. Meret gli nega il primo goal in Serie A, ma il suo colpo di testa vale comunque la gioia dell’1-1

(DalPoteva essere la partita dei riflettori puntati, ma il centrocampista danese prima gioca a nascondino non entrando quasi mai in partita e poi si rende protagonista della marcatura leggera al limite dell’inesistente su Raspadori a cui basta uno stop per metterlo del tutto fuorigioco sul goal del 2-Filtro davanti alla difesa, guida lui le retrovie rossoblù più di quanto non facciano Otoa e Vasquez. Le rare volte in cui viene saltato, infatti, il Genoa sbanda.È la nota stonata di questo Genoa. Avrebbe mezzi e potenzialità per spaccare in due la partita, ma non riesce mai ad accendersi e, le rare volte in cui lo fa sbaglia sempre la scelta finale.

Quando si accende il Genoa crea sempre qualcosa. Suo l’assist per la traversa di Pinamonti, suo l’assist per la clamorosa occasione di Vitinha, suo l’assist per il colpo di testa di Ahanor che porta all’autogoal di Meret(dal 58il piede è di quelli che si notano e si noteranno. Il cross al bacio per il colpo di testa del 2-2 di Vasquez, praticamente da fermo, vale quasi il prezzo del biglietto. Non è ancora al livello di Angelino e Dimarco, ma potrebbe arrivarci migliorando qualche sbavatura difensiva di troppo)Ha sul sinistro una palla goal clamorosa da dentro l’area piccola ma non riesce a coordinarsi per trovare neanche la porta. A sua discolpa c’è una grande quantità di lavoro sporco e di copertura che gli porta via energie e lucidità.

(Dal 69’Si vede poco, ma fa grandissima densità in mezzo al campo. Potrebbe avere molti spazi davanti a sé, ma è timido nell'andare a prenderseli)Fa a sportellate con Rrahmani a tutto campo e, spesso e volentieri, ne esce vincitore. La traversa gli nega un goal che si sarebbe meritato per la mole di lavoro fatto per la squadra.Cambia tanto dal 1' e viene tradito da uno dei suoi fedelissimi nell'azione tipo del Napoli. Il suo Genoa è però quadrato, sa come stare in campo e riesce due volte su due a reagire. Anche grazie ai suoi cambi la gara non finisce come tutti si aspettavano e, ironia della sorte, viene premiato da colui che in apertura l'aveva tradito.