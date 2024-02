Napoli-Genoa: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli e Genoa aprono il sabato della 25esima giornata di Serie A. Allo Stadio Diego Armando Maradona, i partenopei vogliono rimettersi con forza nella corsa per l'Europa, mentre i liguri devono tenere distanti le rivali per la salvezza, proseguendo l’ottimo campionato disputato sino a ora.



LE ULTIME - Nelle fila dei partenopei è rientrato giovedì sera Osimhen, pronto a mettersi a disposizione dopo la Coppa d'Africa, ma mister Mazzarri ha il dubbio se convocare da subito il nigeriano visto che ne andranno valutate le condizioni anche con un occhio all'impegno di Champions League in programma mercoledì. Il tecnico dall'inizio avanti può tornare a tre con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Simeone. In mediana Anguissa, Lobotka e poi in rampa di lancio Traorè preferito a Zielinski e Cajuste. Squalificato Juan Jesus, al centro della difesa può rivedersi Natan mentre a sinistra verrà rilanciato Mario Rui. Tra i pali avvicendamento tra Gollini e Meret, che è recuperato e punta a giocare titolare.



Nel Grifone mister Gilardino ritrova De Winter nel terzetto di difesa, ma perde Matturro per un problema al ginocchio. Il tecnico a centrocampo si affiderà ancora a Malinovskyi e Badelj poi dovrebbe agire Frendrup da mezz'ala lasciando spazio a Spence sulla fascia sinistra con dal lato opposto schierato Sabelli. Dalla panchina nel caso sia Messias che Strootman. Avanti Gudmundsson a sostegno di Retegui.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.



GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson, Retegui.



DOVE VEDERLA - Napoli-Genoa si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle 15. Sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.