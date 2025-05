Napoli-Genoa LIVE

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Napoli-Genoa in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

è già sfida decisiva nella corsa Scudetto. Una giornata in meno da giocare, sempre tre punti di vantaggio sull'Inter: alle 20.45 al Diego Armando Maradona Antoniocerca una vittoria decisiva per continuare a sognare e contro ungià ampiamente salvo. I rossoblù di Patrick Vieira, pur battuti dal Milan nella giornata precedente, sono stati tutt'altro che passivi e stanno ancora cercando una vittoria contro una big. C'è da scommettere che non renderanno la vita facile alla squadra Azzurra.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.(4-2-3-1): Leali; Sabelli, de Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy; Messias, Ahanor; Pinamonti.