Napoli-Genoa, prove di accordo per Kouamé. Potremmo sintetizzare così la situazione per l'attaccante classe '97 del Genoa, una delle rivelazioni principali del campionato di Serie A nella prima parte di campionato. Corteggiato anche da Milan, Roma e Valencia, l'ex Cittadella è uno degli obiettivi principali del club di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione e l'intenzione, confermata anche dalla controparte rossoblù, è di chiudere con 6 mesi di anticipo l'operazione per evitare pericolosi giochi al rialzo, ma lasciando il ragazzo in Liguria fino al termine della stagione.



Secondo Il Corriere dello Sport, esiste un'intesa di massima sulla valutazione del calciatore ivoriano, sulla base di 25 milioni di euro. Una cifra che il presidente del Grifone Preziosi vorrebbe incassare totalmente cash, senza contropartite, ma che il Napoli vorrebbe limare, trattando su parte fissa e bonus. Questo non esclude che tra le due società a gennaio si possa discutere, a parte, di alcuni calciatori di Ancelotti desiderosi di godere di maggiore minutaggio e che possano far comodo a Prandelli: dal centrocampista croato Rog agli esterni offensivi Ounas e Younes.