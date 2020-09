Domani allo Stadio San Paolo di Fuorigrotta andrà in scena Napoli-Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la riapertura degli stadi il San Paolo ospiterà per la prima volta mille spettatori sugli spalti.



Ma la società non metterà in vendita i biglietti. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli avrà a disposizione alcuni inviti, di cui la maggior parte destinata agli sponsor. I settori aperti saranno la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo. Per i tifosi presenti ci sarà l'obbligo di indossare la mascherina e di rispettare almeno un metro di distanza. All'ingresso verrà misurata a tutti la temperatura e ci sarà il gel igienizzante per le mani.