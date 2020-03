Nelle ore in cui la Juventus annuncia di aver raggiunto l'accordo con i propri calciatori per un significativo taglio dei loro stipendi in seguito all'emergenza coronavirus, i giocatori di quattro società di Serie A sono ancora in attesa di ricevere le mensilità di febbraio.



Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Repubblica ad oggi i calciatori di Genoa, Napoli, Sampdoria e Torino non avrebbero ancora incassato il bonifico relativo all'ultimo mese di calcio giocato. Un ritardo che ha spinto i diretti interessati a rivolgersi all'Associazione Italiana Calciatori, in pratica il loro sindacato. Secondo il quotidiano romano la linea di condotta tenuta dalle società inadempienti può avere due possibili spiegazioni: voler conservare liquidità in un momento d’incertezza oppure arrivare al tavolo dei negoziati che si aprirà domani tra Federcalcio, Lega e AIC con una maggiore forza contrattuale.