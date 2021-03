Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, si è presentato questa mattina a Villa Stuart. Al 22esimo del primo tempo della sfida contro il Bologna, l'algerino ha lasciato il campo per un trama distorsivo al ginocchio e oggi si è recato alla clinica romana arrivando il stampelle. La risonanza magnetica ha evidenziato la rottura del crociato (non è lo stesso già rotto in passato). E già nelle prossime ore il Prof. Mariani può operarlo.