Faouzi Ghoulam è fuori dai piani del Napoli. Fisicamente non è mai riuscito a tornare quel giocatore che bruciava la fascia mancina oramai oltre due anni fa.



Cessione in vista per lui? La destinazione principale sembrava potesse essere la Francia, direzione Marsiglia. Ma proprio da lì arriva una smentita. L'entourage del giocatore è stato contattato proprio da Marseillefootball.fr. Queste le parole:“Non sappiamo da dove provenga questa voce. Non c'è assolutamente niente. Nessuno ha detto nulla a Faouzi di un possibile interesse da Marsiglia”.