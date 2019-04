Faouzi Ghoulam, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della sconfitta contro l'Arsenal: "C'è stata un po' di sfortuna, il calcio è così. Non abbiamo vinto, ma ci dispiace. Dobbiamo essere tutti uniti soprattutto dietro ai giocatori importanti come Insigne. Ci dispiace, lui è napoletano e rappresenta la città. È un ragazzo meraviglioso, dà l'anima al 100% ed è un leader. Anche i tifosi devono sostenerlo. Ci dispiace che non sta bene, soprattutto per i fischi. Questo è il primo anno di Ancelotti, dobbiamo ripartire e ripartire il prossimo anno".