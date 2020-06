La parabola di Faouzi Ghoulam in questi ultimi anni è stata assolutamente discendente. L'algerino il 1 novembre 2017 si fermava con il ginocchio che faceva crack nella sfida contro il Manchester City. Uno stop improvviso in un momento d'oro per lui. Da lì non si è mai più rivisto il vero Ghoulam.



IL RITORNO - L'ultima sua presenza in stagione risaliva al 6 ottobre 2019, otto mesi e un girone fa. Contro il Verona però è tornato, c'è stato anche qualche spunto interessante e l'assist per lo 0-2 di Lozano. Complimenti a Gattuso che è riuscito a dare spazio a un giocatore che anche psicologicamente sembrava fosse già finito. Ora l'obiettivo è riuscire anche a ritrovarlo.



IL FUTURO - La cessione sembrava oramai scontata. Ma Giuntoli ora vuole prendersi del tempo, il Napoli vuole valutare se puntare ancora una volta su Ghoulam oppure no. Fino a poco tempo fa il compito di Jorge Mendes (procuratore del giocatore) era quello di trovare una nuova sistemazione al giocatore, con il grosso ostacolo dei 3 milioni di euro di ingaggio. Il Napoli ci pensa e Giuntoli ha rimandato tutto a quando sarà finita la stagione. Lì ci sarà un vertice, probabilmente decisivo, con Mendes. Ne parla oggi Il Mattino.