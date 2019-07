Dodicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra, dopo la prima fase di prevenzione, ha svolto esercizi di riscaldamento in palestra. Successivamente, in campo, la rosa si è divisa in due gruppi che hanno svolto fase di possesso palla e posizionamento tattico con l'ausilio di paletti. A chiudere partitina a metà campo con le porte rovesciate. Manolas e Ghoulam hanno lavorato in piscina. Ancora terapie per Karnezis. Nel pomeriggio seconda sessione. Seduta condizionata da un forte temporale. La squadra ha svolto lavoro tattico con sovrapposizioni in fase offensiva e possesso palla. Successivamente mini torneo a campo ridotto risolto dalle reti di Vinicius, Zielinski, Milik e Callejon. Il gruppo poi è stato costretto rientrare anzitempo negli spogliatoi per l'intenso acquazzone. Piscina per Rog e Karnezis. Lavoro in palestra per Ghoulam, Manolas e Tonelli.