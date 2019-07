Quattordicesimo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri sosterranno il ritiro estivo in Val di Sole fino al 26 luglio. La squadra, dopo la consueta fase di riscaldamento, ha svolto una partitina a tema con le mani e gol di testa. Successivamente lavoro atletico con l'ausilio di ostacoli. Di seguito combinazioni offensive e fase tecnico tattica. Chiusura con esercitazioni su calci piazzati. Ghoulam ha svolto un programma di allenamento personalizzato. Palestra per Rog. Nel pomeriggio amichevole con il Feralpisalò.