Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Frosinone nel giorno del suo ritorno in campo: "È un giorno molto importante, ma oggi contava vincere. Il gol segnato subito ci ha aiutato, poi il raddoppio di Ounas ci ha fatto bene, ci mancava fluidità nel gioco. Visto il risultato di ieri tra Juve e Inter era importante vincere. Meret ha fatto bene, ha esordito anche Younes, siamo tutti pronti per giocare. La fascia da capitano? Sono qua da tanti anni, per me è un orgoglio vestire questa maglia e ancora di più questa fascia. Voglio ringraziare la società e lo staff medico. Lo scorso anno i miei compagni indossarono la mia maglia, col numero 31, io lo ricordo e ci tengo a ringraziare tutti".