Come racconta il Corriere dello Sport, Faouzi Ghoulam non è tornato in Nazionale per un ciclo di cure:

"Per accelerare la ripresa è andato in Belgio. Proprio così: il mancino azzurro si trova da qualche giorno alla “Move to Cure” di Anversa, la clinica riabilitativa che a febbraio ha ospitato anche il collega azzurro Younes, per provare a dare un’ulteriore scossa alla sua condizione fisica. A seguirlo è la squadra di fisioterapisti di Lieven Maesschalck, dal 2010 nello staff medico della Nazionale belga. Nel 2006, tra l'altro, a lui si rivolse per una serie di consulenze anche il Milan dello stesso Ancelotti"