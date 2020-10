Il Napoli è in ritiro a Castel Volturno per mantenere l'isolamento fiduciario dopo la positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas. Questa sera Faouzi Ghoulam l'ha passata in maniera differente rispondendo ad alcune domande dei tifosi su Instagram. Eccone un estratto:



NAPOLI - "Napoli è una bella città. Diciamo che si pinge due volte: quando arrivi e quando te ne vai, questo è bello".



COMPAGNI - "Ho legato tanto con Mertens, Koulibaly, Insigne, è da tanto che sono con loro".



RIMPIANTO PIÙ GRANDE - "Bisogna vivere senza, ogni cosa è un'esperienza sia positiva che negativa".



DIFENSORE PIÙ FORTE - "Il difensore più forte al mondo? Semplice, per me tutta la vita Koulibaly. Non ci sono dubbi".



IL PIÙ COMICO - "Il più comico nello spogliatoio è sicuramente Malcuit, anche se Manolas non è male".



IL NAPOLI - "Sono sei anni e mezzo della mia vita che ho trascorso qui. Per un calciatore è tantissimo, quasi la metà della carriera. Ne sono molto orgoglioso".