Secondo il Corriere dello Sport, le cure a cui si sta sottoponendo Faouzi Ghoulam ad Anversa sono il frutto di una decisione voluta anche dal presidente De Laurentiis: "Due interventi e tantissima sofferenza dopo, Ghoulam è rientrato. Ma il recupero non è mai parso pieno: ecco perché, soprattutto dopo l’intervento deciso di De Laurentiis sulla questione, alla fine il club ha deciso di spedirlo ad Anversa. Nonostante l’Algeria: meglio curarsi e migliorare la condizione, piuttosto che continuare ad attendere. E così, dopo la buonissima esperienza di Younes, la scelta di affidarlo all’equipe di Maesschalck, dal 2010 membro della Nazionale belga nonché titolare di una clinica riabilitativa molto rinomata. Ghoulam, insomma, sta lavorando duro già da una settimana: terapie, tabella mirata e una data di rientro in agenda. Proprio così: Faouzi, infatti, è atteso in città giovedì per continuare il programma in sede, ma contestualmente Carletto e lo staff medico avranno anche l’occasione di toccare con mano i progressi eventuali e dunque capire come e quando rilanciarlo in pianta stabile"