Uno dei più grandi rimpianti del Napoli negli ultimi due anni si chiama Faouzi Ghoulam. L'infortunio nel novembre 2017 non è mai riuscito a superarlo. È un gran peccato, perché i primi mesi stagionali l'algerino sembrava inarrestabile su quella fascia mancina.



Dopo la rottura del crociato non è mai più tornato il vero Ghoulam. E adesso il suo rapporto con il Napoli sembra essere giunto ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Cronache di Napoli, infatti, si starebbe pensando ad una rescissione consensuale così da risparmiare 3 milioni di euro di ingaggio. 3 milioni da reinvestire sempre per quel ruolo, con Tsimikas dell'Olympiacos come uno dei primi obiettivi.