Come racconta il Corriere dello Sport, a Dimaro è il turno di Faouzi Ghoulam, di recente nuovamente operato: "Faouzi Ghoulam ha voglia di respirare il clima del ritiro, starsene con i compagni e ricominciare il differenziato insieme a loro: oggi pomeriggio atterrerà all’aeroporto di Verona, poi arriverà dopo un paio d’ore a Dimaro-Folgarida e da domani procederà con gli allenamenti personalizzati, quelli che dovrebbero consentirgli di rientrare in campo tra poco più di un mese, proprio all’inizio del campionato. Ghoulam è stato operato due volte, nel corso della passata stagione, ma ora sente il richiamo del campo e di una atmosfera che da troppo tempo gli sta mancando e preferisce viverla in ritiro con il Napoli"