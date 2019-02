Nonostante l'avversario di una vita sia molto distante in classifica e il progressivo sfumare di molti degli obiettivi stagionali abbia parzialmente raffreddato gli entusiasmi attorno alla squadra di Carlo Ancelotti, i tifosi del Napoli sono intenzionati a rispondere presente in occasione della prossima sfida di domenica sera contro gli uomini di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ad oggi sono stati venduti già 20.000 biglietti e le aspettative sono di avere un San Paolo praticamente da tutto esaurito, da circa 50.000 presenze.



I prezzi particolarmente alti per il big match del prossimo turno di campionato (40 euro per le curve) avevano anche creato agitazione e malumore presso i tifosi che, approfittando delle probabile assenza dei supporters della Juventus (nonostante dal Ministero dall'Interno sia arrivato il via libera alla trasferta, eccezion fatta per i residenti in Campania), coloreranno lo stadio tutto d'azzurro. Un entusiasmo rinnovato che potrebbe comunque non escludere un clima di contestazione dei confronti del presidente del Napoli De Laurentiis. La polizia è già stata allertata e in particolare il servizio d'ordine dello stadio dovrà vigilare sugli striscioni che potrebbero essere esposti.