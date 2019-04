Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, sale l'attesa dei tifosi del Napoli per il match con l'Arsenal del 18 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Europa League: 'A due settimane dal big match, infatti, sono stati già venduti circa 25.000 biglietti con la Curva B già gremita e i tagliandi per il settore Distinti in esaurimento. Si va verso il tutto esaurito registrato quest'anno solo contro il Paris Saint Germain, mentre saranno circa 3.000 i sostenitori che voleranno verso l'Emirates Stadium'