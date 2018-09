Repubblica svela retroscena sul recupero di Alex Meret, portiere del Napoli: "Consulto segreto in Spagna per il portiere azzurro: ulna fratturata, la calcificazione è quasi completata ma sente dolore e la sensibilità del pollice è ridotta Si naviga a vista: un po’ per scaramanzia e soprattutto per evitare altre previsioni sbagliate, magari per eccesso di ottimismo. Non ci sono infatti certezze assolute sulla data del ritorno in campo di Alex Meret. Ancelotti non può ancora contare su di lui e rischia di doverlo aspettare ancora fino alla fine di ottobre, salvo ulteriori complicazioni. Ma il più rammaricato è ovviamente il giocatore, che continua a sentire dolore al braccio e non ha ancora recuperato del tutto la sensibilità del pollice della mano sinistra, a cuasa dei fisiologici postumi della operazione (con l’inserimento di una placca di sostegno all’arto) subita. [...] Se ne riparlerà quasi sicuramente alla fine d’ottobre, se non addirittura all’inizio del mese di novembre".