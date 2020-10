Gli atleti convocati per le nazionali non partiranno: è quanto comunicato ufficialmente dal Napoli alle federazioni che hanno convocato suoi tesserati, per l'obbligo di isolamento per via del contatto diretto con Zielinski ed Elmas (positivi al Covid-19), già causa della mancata partenza per Torino per la sfida con la Juventus. Lo si apprende da una nota Ansa, che sottolinea come siano esentati dal provvedimento i calciatori che non si allenano con la squadra in attesa di essere ceduti: Milik (che ha già raggiunto la nazionale polacca), Ounas e Ciciretti.