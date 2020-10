Il Napoli di Rino Gattuso da ieri pomeriggio si è riunito per l’allenamento a Castelvolturno e dopo si è chiuso nella “bolla” dell’hotel Golden Tulip, come previsto dal protocollo. Ma il clima all’interno del gruppo non è dei migliori, anzi. Quella del Napoli è la prima vera bolla del calcio italiano e i giocatori sono indispettiti per alcuni atteggiamenti emersi da situazioni simili a quelle del Napoli, vedi i cinque giocatori della Juventus che sono usciti dalla “bolla” e - come regolarmente comunicato dalla società bianconera alla ASL - sono tornati a casa dopo la negatività al tampone.









GIOCATORI ARRABBIATI - Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quella del Napoli è la prima vera bolla del calcio italiano, considerando che il Milan ha ottenuto di poter tenere la squadra fra casa e Milanello, anche se è complicato spiegare come si collochi la festa di compleanno di Theo Hernandez con numerosi invitati. E considerando che quella della Juve al J-Hotel è stata interrotta da 5 giocatori che hanno raggiunto le rispettive nazionali, oltre a Gigi Buffon e Merih Demiral. Tutte situazioni che hanno indispettito diversi giocatori del Napoli i quali hanno accettato a malincuore questa clausura che non si sa bene quanto durerà. Di sicuro almeno una settimana, tutto poi dipenderà dal doppio tampone negativo.​ Musi lunghi tra i giocatori di Gattuso, tra chi non ha potuto rispondere alle chiamate in nazionale e chi è lontano dalla rispettiva famiglia.