Bruno Giordano, ex attaccante - tra le altre - del Napoli, ha parlato al Corriere dello Sport dell'avvio di stagione straordinario di Victor Osimhen: ​"Se penso a lui penso ad Haaland e Mbappé, ovvero ai padroni del prossimo decennio. È una forza della natura e non solo per la fisicità. Vanno fatti i complimenti a chi ha deciso di scommettere su di lui e al Napoli per aver investito. Ha avuto anche la fortuna di ritrovarsi con un allenatore che ha sempre costruito attaccanti impressionanti".