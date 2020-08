Negli ultimi giorni a Castel di Sangro si è sparsa la notizia di sospetti casi di Covid-19 tra i giornalisti. A risultare positiva è una giornalista de' IlMattino.it, che ha reso nota la situazione chiarendo il tutto durante una diretta:



"Negli ultimi giorni si sono dette tante cose, ma ci tengo a precisare che sono io la giornalista positiva al Coronavirus. Si è parlato di focolai e sono state fatte insinuazioni squallide di cose mai avvenute. Io non mi presto al gioco di queste persone che definire colleghi senza dignità è anche troppo generoso. Io sono asintomatica, ho fatto una breve vacanza in Sardegna. Per una questione di coscienza ho effettuato un test veloce ed uno sierologico, entrambi negativi. Poi qui il tampone è risultato positivo e si è scatenato tutto, ma io sono già in isolamento da qualche giorno. Dopo il mio esito ho preteso il tampone anche dei giornalisti, colleghi e operatori vicini a me. Fortunatamente loro sono risultati tutti negativi".