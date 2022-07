Kim-Min-jae si avvicina al Napoli. Il difensore sudcoreano sarà l'erede di Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea, ormai la scelta è stata fatta. Per chiudere l'affare manca poco, pochissimo, ormai il Rennes non fa più paura. Dettagli, soprattutto legati ai diritti d'immagine e alla clausola. Il centrale in questi giorni non si sta allenando con il Fenerbahçe, aspetta l'ok dai suoi agenti per prendere il primo volo per l'Italia e iniziare la nuova avventura con gli azzurri, che ha voluto fortemente.



DETTAGLI - De Laurentiis ha dato il via al pagamento della clausola, poco meno di 20 milioni di euro. Oggi si dovrebbe definire tutto: i tempi si sono dilatati per la stesura del contratto di oltre 100 pagine, con una serie di condizioni, tra i quali una clausola d'uscita dall'estate 2024 che secondo quanto Calciomercato.com dovrebbe essere di 40 milioni di euro. Kim firmerà fino al 2025, con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti a stagione.