Manovre a centrocampo in casa Napoli, come racconta Tuttosport: "Per il centrocampo, il club ha in pugno Fornals del Villarreal, provando a spuntare uno sconto sulla clausola da 30 milioni. E con lo spagnolo, anche Veretout. Mario Giuffredi, agente del mediano francese della Fiorentina, giovedì sarà a Roma da De Laurentiis per parlare di Veretout, ma anche di Hysaj e del contratto che scadrà nel 2021 (previsto il prolungamento fino al 2025 con un ingaggio da 2,7 a stagione). Per il cartellino del francese, sarà utile che don Aurelio trovi l’accordo con i suoi amici Della Valle e non sarà semplice, perché la Fiorentina non ha bisogno di venderlo, essendo nelle condizioni di trattenerlo ancora"