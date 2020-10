A Nyon è nata ufficialmente la nuova Europa League 2020/21. Quest'anno ci sarà il ritorno del Napoli, dopo che le ultime quattro stagioni le ha iniziate in Champions. Il sorteggio ha visto consegnare agli azzurri il GIRONE F. Il Napoli partiva dalla prima fascia e nel suo gruppo incontrerà gli spagnoli della Real Sociedad, gli olandesi dell'AZ Alkamaar e i croati dell'HNK Rijeka.



REAL SOCIEDAD:



FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Remiro; Grosabel, Le Normand, Estudondo, Muñoz; Guevara, Merino; Portu, David Silva, Oyarzabal; Willian José. All. Alguacil​.



LA STELLA: Mikel Merino è il vero insostituibile di questa Real Sociedad. Imanol Alguacil, tecnico della squadra basca, non ha rinunciato neanche per un minuto in questo avvio di campionato al suo metronomo del centrocampo. Due assist per Merino nelle prime quattro gare di campionato. Ma non è il solo giocatore interessante tra le fila della Real Sociedad. C'è David Silva, che è stato ad un passo dalla Lazio; Oyarzabal, il cui valore è importante; Janunzaj, ex United; il ballottaggio tra Willian José (reduce dalla positività al Covid-19) e il giovane Isak.



IL CAMMINO: La passata stagione ha chiuso il campionato al sesto posto con 16 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte. 56 i punti conquistati, 56 anche i gol segnati, mentre sono 48 le reti subite. L'avvio di campionato quest'anno ha avuto alti e bassi: 5 punti in 4 partite, con la sconfitta casalinga l'ultima giornata contro il Valencia.



I PRECEDENTI: Non c'è nessun precedente tra le due formazioni.





AZ ALKMAAR:



LA FORMAZIONE TIPO (4-3-3): Bizot; Svensson, Letschert, Chatzidiakos, Wijndal; Koopmeiners, Midtsjö​, de Wit; Stengs, Boadu, Gudmundsson. All. Stegeman.



LA STELLA: Myron Boadu è il giovane talento su cui ha messo gli occhi mezza europa. Classe 2001 è a quota due gol e un assist in questo avvio di stagione dell'AZ. La scorsa stagione si è reso protagonista con 20 gol e 13 assist in 39 partite stagionali con la maglia dell'AZ. Da seguire con attenzione anche Teun Koopmeiners, centrocampista e capitano del club olandese. In casa Alkmaar c'è anche Fredrik Midtsjö, seguito proprio dal Napoli in questa sessione di calciomercato.

L'AZ Alkmaar ha chiuso lo scorso campionato 2019/20 (sospeso alla 25ª giornata) al secondo posto alle spalle dell'Ajax solo per differenza reti. Ha collezionato 56 punti in 25 partite, con 18 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. All'attivo 54 reti messe a segno, solo 17 quelle subite. In questo avvio di stagione ha superato per 3-1 ai tempi supplementari il Viktoria Plzen nella fase preliminare di Champions League. Al turno successivo, però, è stato eliminato in seguito ad una sconfitta per 2-0 rimediata contro la Dinamo Kiev.

I PRECEDENTI: Non c'è nessun precedente tra le due formazioni.



HNK RIJEKA:

FORMAZIONE TIPO (4-4-2): Nevistic; Capan, Galovic, Escoval; Tomecak, Gnezda Cerin, Halilovic, Pavicic, Stefulj; Muric, Andrijasevic. All. Rozman.

LA STELLA: Robert Muric, esterno offensivo classe '96, proviene dalle giovanili dell'Ajax. Con l'addio di Colak (trascinatore lo scorso anno), il giocatore di maggior talento in casa Rijeka è proprio Muric. Con Andrijasevic guiderà l'attacco del club croato. Lo scorso anno ha collezionato 30 presenze, 10 reti e 4 assist, mentre in questo avvio di stagione è a quota 1 gol in 4 presenze.

IL CAMMINO: Il Rijeka ha iniziato il suo percorso europeo quest'anno con le qualificazioni in Europa League. Ha superato prima gli ucraini del Kolos Kovalivka​ e ieri il Copenaghen grazie all'autorete di Ankersen. La qualificazione in Europa l'ha conquistata grazie alla terza posizione dello scorso anno nel campionato croato, piazzandosi alle spalle di Dinamo Zagabria e Lokomotiva Zagabria, collezionando 64 punti, segnando 58 e subendone 42 gol. Nelle prime quattro partite di campionato del campionato 2020/21 ha portato a casa 2 vittorie e 2 sconfitte.

I PRECEDENTI: Non c'è nessun precedente tra le due formazioni.