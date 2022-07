Il direttore sportivo del Napoli,, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione a Dimaro:- "Volevo togliere un alone di negatività attorno al Napoli. Ha fatto un grande campionato, raggiunto la Champions. La squadra ha dato dimostrazione di grande valore e siamo sicuri che lo farà anche la prossima stagione.Se l'è meritata questa proposta incredibile dal club. Quest'anno siamo tornati in una sostenibilità nei costi e nonostante questo gli abbiamo fatto un'offerta del genere e vale doppio.- "Con lui abbiamo un rapporto straordinario ed è innamorato della città. Nessuna offerta ma vogliamo che resti con noi. Lui si guarda intorno ovviamente e noi aspettiamo che ci porti qualcosa per decidere se prendere soldi che ci porterà o fare un'offerta nuova".- "Non gestisco personalmente la trattativa. Con lui c'è un rapporto straordinario con De Laurentiis, hanno parlato poco tempo fa e gli è stata fatta un'offerta di quasi 5 milioni lordi (2,5 netti) ed è stata rifiutata".- "Lo riteniamo fuori portata e sta parlando con altri club".- "Abbiamo trovato un accordo per il rinnovo e stiamo formalizzando".