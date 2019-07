Il Napoli accelera per James Rodriguez. Sogno estivo ed esplicita richiesta di Carlo Ancelotti, gli azzurri hanno deciso di rompere gli indugi ed andare all'attacco per provare a chiudere l'operazione nel minor tempo possibile. Difatti, secondo Sky Sport, il ds Cristiano Giuntoli è volato oggi a Madrid per incontrare Jorge Mendes, l'agente del colombiano, e i vertici del Real.



L'INCONTRO - Trattativa in corso, in fase avanzata. Oggi Giuntoli ha avuto un colloquio con Mendes, domani con ogni probabilità vedrà anche il Real. Si tratta per chiudere l'operazione in prestito, annuale o biennale, con diritto di riscatto, per una cifra complessiva di circa 40 milioni di euro. James ha da settimane dato il suo ok alla destinazione Napoli, convinto da Carlo Ancelotti.