Manca poco più di un mese e aprirà il calciomercato estivo. Bisogna chiaramente iniziare ad anticiparsi, almeno progettare le entrate e le uscite per non farsi trovare impreparati. Cosa che si prepara a fare il Napoli con il suo nuovo allenatore.



Il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, ha parlato al telefono prima con De Laurentiis e poi con Spalletti. Presto ci sarà una riunione per fare il punto sul mercato ma il Napoli ha messo già gli occhi su quattro giocatori. Si tratta di D'Ambrosio, Senesi, il terzino mancino del Lille Mandava e il centrocampista del Bordeaux Basic. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.