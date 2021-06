Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli, come scrive La Gazzetta dello Sport, non è più interessato all'acquisto di Moussa Sissoko del Tottenham, a causa degli eventuali costi dell'operazione che sarebbero stati troppo alti, soprattutto per l'ingaggio. Nel mirino del direttore sportivo ora, infatti, c'è Sander Berge dello Sheffield.